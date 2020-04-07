Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.
Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı
07.04.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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694438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694438.aspx
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