Zaman zaman TBMM’de tansiyon da yükseliyor. Genel Kurulda HDP’li vekiller infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını istedi. HDP’nin teklifine MHP milletvekilleri karşı çıkınca tartışma çıktı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Hainleri affetmemizi kimse beklemesin” sözlerinin ardından milletvekilleri oturdukları sıralardan kalkarken, TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında tartışma büyümeden sona erdi.
Hainlerin affını kimse beklemesin
09.04.2020 - 06:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 100 bine yakın mahkûmu evlerine gönderecek olan infaz teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başladı.
Etiketler : terör,af,meclis,
695013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695013.aspx
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