Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terhis edilecek er ve erbaşların terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra terhis işlemlerinin yapıldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti: Aldığımız bütün bu tedbirlere rağmen, celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının, Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük, görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Jandarma dâhil 53 bin kişi celp kapsamında gelecek, 66 bin kişi de terhis olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Akar, bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Covid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelin olduğunu belirterek “Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur" dedi.