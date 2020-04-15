Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem! Son depremler... Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi. Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.