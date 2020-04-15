Son dakika deprem! Son depremler... Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi. Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.
Son dakika... Hatay'da korkutan deprem! | Son depremler
15.04.2020 - 10:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem! Son depremler... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
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