Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, gittiği her coğrafyaya acı ve yıkım götürüyor. Yaş, cins, ırk dinlemeksizin milyonların hayatını etkileyen salgın zaman zaman karamsarlığa sebep olsa da insanlara kazandırdıkları şeyler de var.

DAYANIŞMA RUHU

Türk halkının belki de genlerine işlemiş olan dayanışma ruhu, her felakette olduğu gibi koronavirüs sonrası da ortaya çıktı. Yurt içinde başlatılan kampanyalar, yurt dışına gönderilen yardımlar iyiliksever bir millet olduğumuzu bir kere daha gözler önüne serdi.

AİLE BAĞLARI

Pandemiyle birlikte evlere kapanınca unuttuğumuz aile bağları da tekrardan kuvvetlendi. Normal zamanlarda çocukların okulda, ebeveynlerin işte olduğu, akşamların paylaşımlara yetmediği günler salgınla geride kaldı.

KÜÇÜK ŞEYLERİN DEĞERİNİ BİLDİK

Aile üyeleriyle doyasıyla kucaklaşabilmenin, evlatları doya doya öpebilmenin ne kadar kıymetli olduğu da salgın günlerinde bir kere daha anlaşıldı. Dışarıda çıkabilmenin bile ne kadar değerli olduğunu hatırladık.

EVDE ÜRETMEYİ ÖĞRENDİK

Hastalık bulaşmaması için mağazalara gidemeyenler, imkânları dâhilinde evlerinde üretim yapmaya başladı. Evde üretilenler arasında en popüleri "ekmek" oldu.

DOĞA NEFES ALDI

Uzun süredir insanlık tarafından tahrip edilen doğa da kendi hâline kaldı. Denizlerde balık çoğaldı, sulak alanlara göç eden kuşların sayısı arttı. Yunus balıkları bile kıyılara gelmeye başladı.

YENİ BİR ÇAĞ

Bazı uzmanlar, koronavirüsün yeni bir çağ açtığını söylüyor. Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya bütün alanların, salgın sonrasında kendini sorgulayıp dünyanın yeni bir düzene geçeceğini belirtiyor.