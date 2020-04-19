Son dakika Manisa'da deprem! | Son depremler... AFAD verilerine göre 11.32'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Aylardır depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Son dakika Manisa'da deprem! | Son depremler
19.04.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika Manisa'da deprem! | Son depremler... Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: İHA
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