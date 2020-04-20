Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı liderliğinde 18 yılda adeta sıfırdan inşa edilen ekosistemin ve sağlık alanındaki dev yatırımların, Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığının bugün çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Koronavirüs salgınının pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye'nin ayaklarının üzerinde dimdik durduğunu belirten Varank, "İşte bugün bu ekosistemin bir parçası olacak muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar, sağlık çalışanlarımızın emeklerine yaraşır adımlardır. Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"14 günde banttan indirildi"

Mustafa Varank, bu küresel salgın henüz Türkiye sınırlarına girmeden çok önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tedbirleri almaya başladıklarını dile getirerek, bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın envanterinin solunum cihazı noktasında da güçlü olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. Malumunuz, bugün bu cihazları ya da parçalarını, parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığı'mızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Çünkü biz, araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz.

Nitekim bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosys isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün zaten vardı. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak."

"Bu Türkiye'nin gücüdür, Türk mühendislerinin gücüdür"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda bu cihazları sadece Türkiye için değil, şu an bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettiklerini aktararak, "Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderilebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil, yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücüdür." diye konuştu.

Bu süreçte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarına şükranlarını sunduğunu ifade eden Varank, "Rabbim, inşallah bu sıkıntılı dönemin üstesinden ülkece gelmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Hem Başakşehir Şehir Hastanemizin hem de yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.