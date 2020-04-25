Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737’ye ulaştı.
Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Son 24 saat (dün) içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin” ifadelerini kullandı.
İyileşen sayısı hastaları geçti
25.04.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkemizdeki koronavirüs salgınında dün bir ilk yaşandı. Sadece dünkü rakamlar baz alındığında iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737’ye ulaştı.
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699306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699306.aspx
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