Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla." dedi.

Tedbirlere desteğin devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, "Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." dedi.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2861 kişiye Covid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 2861 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, can kaybı 2706 oldu." denildi.