Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir."

Ayrıca açıklamada, 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.