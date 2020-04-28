MSB: "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
28.04.2020 - 11:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi,
700091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700091.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER