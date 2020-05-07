Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşun teröristleri tek başına imha ettiği ortaya çıktı. PKK'lılar güvenlik güçlerine ait zırhlı araca saldırı düzenledi. İlk ateşle birlikte kirpi şoförü serinkanlılıkla aracı uygun bir yerde durdurdu. Tim araçtan inerken aracın silahçısı da termal kamera ile etrafı gözetlemeye koyuldu. Bu esnada bir teröristin ayağa kalkıp roket ile nişan aldığını fark etti. Terörist ateş edene kadar uzman çavuş, haini başından vurarak etkisiz hâle getirdi. Elli metrede iki haini, 200 metrede üçüncü teröristi vurdu. Mehmetçiğe pusu kurmaya çalışan hainler ava giderken avlandı. Teröristlerin üzerinde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bu arada Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı üç terörist etkisiz hâle getirildi.