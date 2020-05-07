Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Osmaniye Alibeyli Mahallesi, İstasyon Caddesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nın inşaatı “3 Mayıs Milliyetçiler Günü”nde tamamlandı. Üç katlı inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, gösterişli ve geniş çardak yer alıyor. Çukurova kültürüne bağlılığıyla bilinen Bahçeli’nin, Osmaniye’yi ziyaretleri sırasında bu konakta kalacağı ifade ediliyor.