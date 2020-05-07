Alınan bilgiye göre Osmaniye Alibeyli Mahallesi, İstasyon Caddesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nın inşaatı “3 Mayıs Milliyetçiler Günü”nde tamamlandı. Üç katlı inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, gösterişli ve geniş çardak yer alıyor. Çukurova kültürüne bağlılığıyla bilinen Bahçeli’nin, Osmaniye’yi ziyaretleri sırasında bu konakta kalacağı ifade ediliyor.
Devlet Bey Konağı inşaatı tamamlandı
07.05.2020 - 05:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 05:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı’nın tamamlandığı bildirildi.
Etiketler : devlet bey konağı,devlet bahçeli,
702162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702162.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER