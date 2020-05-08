Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu tacirleri, zehir sevkiyatına amblulansı da ekledi. Diyarbakır Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasına 100 metre kala bir ambulansın duraksaması, görevlilerin dikkatini çekti. Arama noktasında durdurulan ambulansın 34 plakalı olması ve içindeki iki görevli ile şoförün tedirgin hareketleri üzerine araştırma yapıldı. Ambulansın duraksadığı noktaya giden görevliler altı parça valiz içerisinde 112 kg esrar ele geçirdi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada olay şöyle gelişti: İstanbul’da ikamet eden F.B. isimli şahıs, hasta olduğunu ve Diyarbakır’a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulans aracı kiraladı. Araç, Diyarbakır merkezine yaklaştığında şüpheli şahıs fikir değiştirip Lice ilçesine gitmek istediğini söyledi. Şüpheli şahıs, telefonla bir görüşme gerçekleştirdikten sonra yabancı biri, altı parça valizi ambulansa koydu. Şüpheli şahıs valizleri aldıktan sonra ambulans görevlilerine İstanbul’a dönmek istediğini söyledi... Olay ile ilgili olarak, F.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ambulans görevlisi üç şahıs da ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.