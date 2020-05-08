Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, rahatsızlıkları dolayısıyla Malta ve Karadağ'da kalan ve koronavirüs dolayısıyla ülkeye dönemeyen Türk vatandaşlarını, düzenlenen 12 saatlik operasyonla Türkiye'ye getirdi. Yurda dönüş operasyonuna İhlas Haber Ajansı (İHA) şahit oldu. Ankara'dan hareket eden ambulans uçak, ilk olarak Malta'ya hareket ederek trafik kazası geçiren Cem Kofoğlu'nu (34) aldı. Malta'daki Türk vatandaşını aldıktan sonra diğer Türk vatandaşı Ebru Arman Terzioğlu'nu (46) almak için Karadağ'a giden ambulans uçak ardından yurda dönüş yaptı. Türkiye'ye gelen ambulans uçak, ilk olarak göğüs kanseri olan Ebru Arman Terzioğlu'nu İstanbul'a bıraktı. Burada sağlık görevlileri tarafından karşılanan Terzioğlu, bütün tedbirler alınarak tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Ambulans uçak, bu defa Cem Kofoğlu için İzmir'e hareket etti. Malta'da trafik kazası geçiren Cem Kofoğlu da burada sağlık çalışanları tarafından karşılandı. Kofoğlu, operasyon geçirmek üzere hastaneye götürüldü.

15 DAKİKADA BANA DÖNDÜLER

O anları anlatan Cem Kofoğlu şunları söyledi: 'Oradaki doktorlar sana bakacak kimse yoksa bir an önce ülkene git' dediler. Ben bu açıklamanın ardından Büyükelçilik ile iletişime geçtim. Bana tam 15 dakika sonra geri dönerek ‘Hiç merak etmeyin, sizi oradan alacağız. Bununla ilgili bir evrak prosedürü var. Büyükelçiliğimizle konuyu kısa sürede hallederiz’ dedi. Bir dilekçe yazdık ve sonrasında süreç devam etti.

ARTIK EMİN ELLERDEYİM

Ebru Arman Terzioğlu ise altı kaburgasının kırıldığını, böbrek yetmezliği enfeksiyonu olduğunu ve meme kanseri tekrarı sebebiyle Sağlık Bakanlığa bir dilekçe yazdı. Sürecin hızlı işlediğini aktaran Terzioğlu, ağrılarının Türkiye’den gelen ekibi görünce gittiğini söyledi. Artık emin ellerde olduğunu aktaran Terzioğlu, ailesinin ve kendisinin çok mutlu olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.