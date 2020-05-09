Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın 76 ildeki bakanlığa bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu. Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Kasapoğlu “Hâlen yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız 14 günlük karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlamak suretiyle evlerine uğurlandı” dedi.