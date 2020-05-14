İşte kılavuzda dikkat çeken ayrıntılar:
∂ Kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek, müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.
∂ Kullanılan her malzeme alkol ile dezenfekte edilecek.
∂ Havlular tek kullanımlık olacak, çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek.
∂ Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak.
∂ Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.
∂ Resepsiyonlarda, çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak.
∂ Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.
∂ Otellerdeki animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak
∂ Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak.
∂ Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak.
∂ Toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülecek.
∂ Yolculuk öncesinde tek kullanımlık maske dağıtılacak.
∂ Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak.
∂ Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.
∂ Taşıt içi, tabii yollarla havalandırılacak.