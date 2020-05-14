Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte kılavuzda dikkat çeken ayrıntılar:

∂ Kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek, müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.

∂ Kullanılan her malzeme alkol ile dezenfekte edilecek.

∂ Havlular tek kullanımlık olacak, çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek.

∂ Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak.

∂ Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

∂ Resepsiyonlarda, çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak.

∂ Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.

∂ Otellerdeki animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak

∂ Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak.

∂ Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak.

∂ Toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülecek.

∂ Yolculuk öncesinde tek kullanımlık maske dağıtılacak.

∂ Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

∂ Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.

∂ Taşıt içi, tabii yollarla havalandırılacak.