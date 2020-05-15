Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT harekete geçti. PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hâle getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.

Adıyaman'da hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristin kimlikleri belirlendi. Otopside öldürülen teröristlerden birinin, turuncu listede yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan Zeynel Gözübüyük olduğu, diğer ikisinin de gri listede yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan Zeynal Alakuş ile Gaffari Yorulmaz olduğu belirlendi.

Mardin ise ikna çalışmaları sonucu PKK'nın Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.