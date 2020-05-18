Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Toplantıda, ilk günü pazar gününe (24 Mayıs) denk gelen Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı karara bağlanacak. Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası ulusa sesleniş şeklinde kamuoyu ile paylaşacak.



BAZI İLLERE YASAK KALKIYOR

Toplantıda, seyahat kısıtlamaları da gündeme gelecek. İlk etapta 7, geçtiğimiz hafta ise 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda 9 ilde yaşanan son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı olacak, yapılan sunumlar ışığında sonuçlar tek tek ele alınacak. Toplantıda koronavirüs salgının ekonomiye etkisi de görüşülecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri değerlendirilecek.