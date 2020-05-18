Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı. Çevre uyarı tabelalarının hastane yerleşkesine konulduğu görüldü. Peyzaj çalışmaları devam eden 1.008 yatak ka-pasiteli hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Sancaktepe'deki "Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" ile Hadımköy'deki hastanede de çalışmalar sürüyor. Çalışmalar, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla üç vardiya şeklinde kesintisiz devam ediyor. Bazı blokların tamamlandığı hastane bittiğinde 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İstenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek hastanede ameliyathaneler, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak. Tarihî Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinde de beş yüzden fazla işçi yoğun mesai yapıyor. Salgınla mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü. Yerleşkede peyzaj çalışmalarının yanı sıra hastane girişindeki Osmanlı tuğrasının da bakımı yapıldı.