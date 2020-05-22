Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyinde ağır kayıplar veren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü, üyelerine moral vermek ve dikkatleri başka bölgelere çekmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere bazı metropollerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen beş şüphelinin, faaliyetlerinin deşifre olmaması için aile gibi davranarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde kiraladıkları evlere yerleştikleri ve özellikle tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ve Ghaleb Bakr'ın Bağcılar'da, Samer Sallal'ın Esenler'de, Adnan Süleyman'ın Avcılar'da, Mustafa İsmail'in ise Esenyurt'ta kiraladıkları ve hücre evi olarak kullandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerden dördü tutuklandı. Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ŞEHİRLERİ KARIŞTIRMA ÇABASI

Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzeyde faaliyet gösteren akrabalarının talimatı üzerine geldiği İstanbul'da Suriyelilere yönelik eylem yaparak bunu Türklerin yaptığı, Türk vatandaşlarına yönelik eylem düzenleyerek bunu Suriyelilerin yaptığı şeklinde propaganda yapmayı amaçladığı bildirildi. Bu kapsamda 500 dolar karşılığında eylem gerçekleştirecek kişileri arayan Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, yapılacak eylemlerin videoya kaydedilerek sosyal medya aracılığıyla yayınlanıp Türkiye genelinde geniş çaplı toplumsal olay çıkarılması arayışı içerisinde olduğu kaydedildi.