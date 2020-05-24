Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.