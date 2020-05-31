Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.
Diyarbakır'da polis memuru Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı
31.05.2020 - 11:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır,Atakan Arslan,şehit,
707900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707900.aspx
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