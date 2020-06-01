İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
01.06.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi
Etiketler : terör örgütü,
708121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708121.aspx
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