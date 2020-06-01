İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat  timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda  3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu  tespit edildi