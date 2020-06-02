Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüs bulaştırma katsayısı yani R, bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.R değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.

Ancak bilim insanları koronavirüs nedeniyle düşen R kat sayısının ardından “K” değerinin ikinci bir koronavirüs dalgasıyla savaşmak için çok önemli hale geleceğine inanıyor.

SÜPER YAYICI ETKİNLİKLERİN HIZINI ÖLÇMEK İÇİN K KATSAYISI



K katsayısı, hastalığın yayılmasındaki değişimi ölçerek, toplantı, düğün, konferans ve spor salonu aktiviteleri gibi 'süper yayıcı' olayların kaç Covid-19 vakasına neden olduğunu gösteriyor.

Dünyanın pekçok ülkesinde sağlık vakanları şu anda normale dönüşü hızlandırmak için “R” değerini azaltmaya odaklanmış durumda bulunuyor. R katsayısı eğer 3 ise bu virüsün 10 kişiden 30 kişiye bulaşması anlamına geliyor. Kara merciileri ortalama 3 olan R oranını birin altına düşürmek için çalışıyor 1'in üzerindeki bir R değeri, Covid-19 vakalarının kontrolsüz bir şekilde artığını gösteriyor.

Türkiye dahil birçok ülkede normalleşme başladığından bilim insanları K sayısının vakaları izlemek ve kontrol edebilmek için hayati bir önem taşıdığına inanıyor.

AŞI BULUNMADAN ÖNCE KALABALIK ETKİNLİKLERDEN KAÇININ

Danimarka’da Kopenhag ve Roskile üniversitelerinden araştırmacılar, bir aşı geliştirilinceye veya sürü bağışıklığı ortaya çıkana kadar toplu etkinliklerden kaçınmanın COVİD-19’un yayılmasını önlemenin en iyi yolu olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, çeşitli senaryolarda pandeminin yörüngesinin nasıl ilerleyeceğini görmek için bilgisayar simülasyonlarını kullandı.

Çalışmada, ev hayatındaki kısıtlamaların, okula veya işe dönme dönmenin ve restoranların açılmasıyla koronavirüsün yayılımında meydana gelen değişiklikler analiz edildi.

SÜPER YAYICI ETKİNLİKLERİ DURDURMAK EV VE İŞYERİNDEKİ ÖNLEMLERDEN ÇOK DAHA ETKİLİ

Araştırmacılar, hastalığın yayılmasını engellemenin anahtarının 'süper yayıcı' olayları durdurmak olduğunu buldular.

Çalışmanın yazarları, simülasyonlarda ortaya çıkan en iyi stratejinin "diğer" kategorideki temasları sınırlamak olduğunu, özellikle barlar, ulaşım araçları, restoranlar, partiler, konserler ve konferans salonları gibi yerlerde sosyal temasların sınırlandırılmasının,“ ev ”ve“ okul / işyeri ”ortamındaki aynı miktarda iletişim olayını sınırlamaktan çok daha etkili olduğunu söyledi.