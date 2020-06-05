Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan vatandaşlar panikle kendilerini evlerinden dışarı atarken, Pütürge'de bazı binalarda çatlaklar oluştuğu öğrenildi