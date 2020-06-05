Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Öte yandan vatandaşlar panikle kendilerini evlerinden dışarı atarken, Pütürge'de bazı binalarda çatlaklar oluştuğu öğrenildi
Malatya'da korkutan deprem! | Son depremler
05.06.2020 - 21:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : son depremler,son dakika deprem,malatya deprem,
709166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709166.aspx
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