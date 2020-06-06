Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: ROBOTİM Projesiyle yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarımızın sürü hâlinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturacağız. Projeyle kara ve hava araçlarının kendilerine has operasyonel avantajları en verimli şekilde kullanılacak, keşif ve gözetleme görevleri için sürü içerisinde iş paylaşımı, farklı sensör verilerinin birleştirilmesi, ortak taktik ve davranış algoritmaları geliştirilecek.