Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: ROBOTİM Projesiyle yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarımızın sürü hâlinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturacağız. Projeyle kara ve hava araçlarının kendilerine has operasyonel avantajları en verimli şekilde kullanılacak, keşif ve gözetleme görevleri için sürü içerisinde iş paylaşımı, farklı sensör verilerinin birleştirilmesi, ortak taktik ve davranış algoritmaları geliştirilecek.
‘İn'lerinde saklanma dönemi bitti
06.06.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 04:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekât ortamına hazırlanıyoruz" dedi.
Etiketler : ismail demir,savunma sanayi,
709215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709215.aspx
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