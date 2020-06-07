Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NEJM'e yazdığı mektupta, uzun yıllar sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanmış, Covid-19'a karşı ise dünyada ve Türkiye'de büyük faydası görülen Hidroksiklorokin ilacının ölüm oranlarını artırdığını ileri süren makaleleri ilmî bulmadığını belirtti. "Doğruluktan uzak, mantıksal tutarlılıktan da yoksun" verilerin delil olarak sunulmasını eleştiren Bakan Koca, iddiaları çürüten bilgiler sundu. İddiaların dayanağı olan verilerin doğru olmadığı ortaya çıkınca, yazarlar makaleleri dergilerden geri çekerek özür diledi.
Bakan Koca’dan dünyaya ders
07.06.2020 - 03:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tıp dünyasında "itibarlı yayınlar" olarak kabul gören New England Journal of Medicine (NEJM) ve Lancent'te kısa süre önce çıkan iki makalede, koronavirüs vakalarında "gerçekle bağdaşmayan" veriler yer aldı.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,koronavirüs,
709411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709411.aspx
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