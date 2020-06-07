Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NEJM'e yazdığı mektupta, uzun yıllar sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanmış, Covid-19'a karşı ise dünyada ve Türkiye'de büyük faydası görülen Hidroksiklorokin ilacının ölüm oranlarını artırdığını ileri süren makaleleri ilmî bulmadığını belirtti. "Doğruluktan uzak, mantıksal tutarlılıktan da yoksun" verilerin delil olarak sunulmasını eleştiren Bakan Koca, iddiaları çürüten bilgiler sundu. İddiaların dayanağı olan verilerin doğru olmadığı ortaya çıkınca, yazarlar makaleleri dergilerden geri çekerek özür diledi.