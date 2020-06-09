Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

81 şehrin valiliği ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına, gönderilen yazıda tedbirler şöyle sıralandı: ∂ Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmesine müsaade edilmeyecek. ∂ Hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. ∂ Sağlık kuruluşlarında bulunan herkes maskesini takacak. ∂ Raporları sona erecek 18-65 yaş grubu kişilerin ilaçları 7 Ağustos’a kadar verilecek. ∂ Rapor için hastaneye müracaatlar MHRS üzerinden yapılacak. ∂ 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık sebebiyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. ∂ Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 teşhisi konmuş olanlar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.