Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, akreditasyon faaliyetlerinin, kalite altyapısının insanların ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi için her geçen gün daha da önem kazandığını, güvenli gıdadan sağlıklı turizme, temiz çevreden yüksek teknolojiye hayatın tüm alanlarına dokunduğunu kaydetti.

Akreditasyon hizmetleriyle dünya ticaretinde teknik engellerin aşıldığını ifade eden Çavuşoğlu, yüksek katma değerli üretim, ürün ve hizmet güvenirliği sağlanarak ticarette sınırların kalkmakta olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dünyada yürütülen mücadele boyunca akreditasyon süreçlerinin, güvenli maske ve koruyucu donanım testleriyle hayati katkılar sağladığını kaydetti.

Türkiye'de uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti vermeye yetkili tek kurum olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) yıllardır hem Türkiye'de hem çevre ülkelerde kendi alanında büyük güven tesis ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKAK pandemi sürecinde de yeni koşullara hızla ayak uydurmuş, gerekli önlemleri alarak denetim süreçlerini aksatmamayı öncelik edinmiş, böylelikle hem sanayicimize ve ihracatçımıza güven vermiş, hem de ülkemizin küresel ticaretteki potansiyelini artırmada üstüne düşen görevi yerine getirmiştir. Akreditasyon faaliyetlerinin, günlük hayatımızın ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak yürütülmesi için sağladığı benzersiz teminatın bilincindeyiz. Bu anlayışla, akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bu işin mutfağında olan denetçi ve teknik uzmanların, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların bu yıl “Akreditasyon: Gıda güvenliğini artırır!” temasıyla on ikincisi düzenlenen Dünya Akreditasyon Günü’nü kutluyorum."