Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı’nın yemin töreninde konuşan Arslan, Batı’da yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini belirtti. AYM’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlasının adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu belirten Arslan “Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmanın önemli bir mesele olduğunu bize söylüyor” şeklinde konuştu.
'Bireysel başvuruda dünyada birinciyiz'
10.06.2020 - 05:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, geçen sene mahkemelere 43 bin civarında bireysel başvuru yapıldığını belirterek "Bunların 40 bini sonuçlandırılmıştır. Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır" dedi.
Etiketler : anayasa mahkemesi,zühtü arslan,
710035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710035.aspx
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