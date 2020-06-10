Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı’nın yemin töreninde konuşan Arslan, Batı’da yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini belirtti. AYM’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlasının adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu belirten Arslan “Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmanın önemli bir mesele olduğunu bize söylüyor” şeklinde konuştu.