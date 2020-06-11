Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.
Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD’ın toplantısına katıldı
11.06.2020 - 00:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
710202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710202.aspx
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