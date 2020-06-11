Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.