Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ünlünün hesaplarında gözüken mavi tike, sahip olmak isteyen Çoban, 17 yaşındaki arkadaşı Arda Kılıç’tan yardım istedi. Yazılıma meraklı olan Kılıç, Instagram web üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu mavi tik ile doğrulanan hesapların T.C. kimlik numaralarına erişti. Gençler Instagram'la iletişime geçerek bu açığı anlattıkları bir mail attı. Mail’a dönüş yapan Instagram ekibi, Çoban ve Kılıç'a teşekkür ederek, 750 dolarla ödüllendirdi. Gençler, yaklaşık 5 bin TL’ye karşılık gelen bu miktarı az bularak kabul etmedi. Gençler "Bu açığı art niyetli kişiler bulmuş olsa kötü şeyler yapabilirlerdi. Bu bilgileri satabilirlerdi” dedi.