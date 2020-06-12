İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.
İstanbul merkezli ByLock operasyonu: 28 gözaltı
12.06.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,operasyon,bylock,
710527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710527.aspx
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