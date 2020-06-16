Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Firari FETÖ’cüler, sosyal medya hesaplarından operasyonu itibarsızlaştırmak için harekete geçti. Firari tetikçi Tuna Bekleviç, ABD ve NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmeye çağırdı. FETÖ’nün ünlü trolü “Fuat Avni” hesabını yöneten firari Said Sefa ise, operasyonu itibarsızlaştırmaya çalışarak, “Demokrasi denecek, onlar ‘savaş hâlindeyiz’ diyecek. ‘Ekonomi’ denecek onlar ‘bir mermi kaç para biliyor musunuz’ diyecek. ‘Oylarınız düşüyor’ denecek onlar ‘devletin bekası bize bağlı’ diyecek. Savaş lazım oldu yine” şeklinde tweet attı. FETÖ’nün baş tetikçilerinden Emre Uslu da terör örgütü PKK ve HDP’yi savunarak, attığı tweetle sivillerin zarar göreceğini iddia etti. FETÖ’cülerin paylaşımlarına kısa sürede binlerce tepki yağdı.