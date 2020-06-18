Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi. MSB paylaştığı videoda, “Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
MSB: Kahraman ordumuz teröristlerin sığınaklarını yok etmeye devam ediyor
18.06.2020 - 01:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, ’Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.
Etiketler : msb,milli savunma bakanlığı,açıklama,pençe kaplan operasyonu,
711774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711774.aspx
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