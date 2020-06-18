Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısı dokuza ulaştı. Böylelikle megakent, yeşil alanlarla donatıldı. İşte şehirdeki millet bahçeleri ve özellikleri:

Başakşehir Millet Bahçesi: 280 bin metrekare alan üzerine kurulu. 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göleti ve 30 bin metrekarelik tematik bahçesi var. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı bulunuyor. Birçok etkinlik alanına önümüzdeki yıl 15 bin kişilik spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da eklenecek.

Hoşdere Millet Bahçesi: Alanı yaklaşık 150 bin metrekare. Ortasında yedi bin metrekarelik biyolojik gölet mevcut. 128 tür bitki ve 600 adet ağaç dikili. Üç tarafı sularla çevrili iki bin 500 kişilik cami yer alıyor.

Ayazma Millet Bahçesi: Vadi görünümündeki bahçenin yüzde 75’i yeşil alan. Birçok etkinlik alanlarının yanı sıra çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları mevcut.

Nakkaştepe Millet Bahçesi: Elli bin metrekarelik Boğaz manzaralı bahçe, spor ve piknik alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, kapalı çocuk oyun salonu, tabiat atölyesi, macera parkuru, okçuluk alanı, uçan yol ve seyir terası ile hizmet veriyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi: Beş buçuk kilometre uzunluğunda dört etaptan oluşan ve bir milyon 267 bin metrekare yeşil alana sahip. Bahçede etkinlik alanlarının yanı sıra sergi, festival ve konserlerin düzenleneceği platformlar yer alıyor. Üç biyolojik gölet ve sosyal tesis bulunuyor.

Baruthane Millet Bahçesi: 59 bin 719 metrekare alana kurulu. Birçok ağaç, çalı, çiçek ve 47 meyve bahçesi bulunuyor. Çocuk oyun ve spor alanları var.

Çırpıcı Millet Bahçesi: 465 bin metrekarelik alana kurulu olan yer altı etaptan oluşuyor. Şu ana kadar dört etabı tamamlanırken diğer iki etap için çalışmalar sürüyor.

Pendik Millet Bahçesi: 235 bin metrekare alana sahip. 11 bin 245 metre bisiklet, 5 bin 410 metre yürüyüş yolu var. Ayrıca piknik, kent bostan, ekstrem spor alanları ile amfi tiyatro ve seyir terasları mevcut.

Halkalı Millet Bahçesi: Alanı 98 bin metrekare olan bahçe, bünyesinde bisiklet, yürüyüş yolunun yanı sıra gölet, süs havuzu ve cami barındırıyor. İHA