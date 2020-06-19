TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."
TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması
19.06.2020 - 20:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."
Etiketler : tbmm,şentop,recep tayyip erdoğan,
712196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712196.aspx
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