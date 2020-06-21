Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı baro başkanları, avukatlıkla ilgili düzenlemenin geri çekilmesi için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları, yürüyüşe tepki gösterdi. Feyzioğlu "Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu yürüyüş sorunları çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" diye sordu. Kendisinin istifasını isteyen baro başkanlarına "DHKP/C'li gönderme"de bulunan Feyzioğlu "İki alçak, Savcı’mızı şehit etti. Bir müzik grubu var. Konserine Savcı’mızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. ‘Hepimiz Şafak Yayla’yız’ diye sloganlar... ‘Şafak sizinle gurur duyardı’ diye konuşmalar. Bu müzik grubu terör örgütünü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor. Ama bu müzik grubunun açlık grevi yapan solisti öldü, diye İstanbul Baro Başkanı her gün gittiği adliyeye adı verilen şehit savcıyı öldürenlerin ardından ‘Sadece türkülerini söylemek istiyordu’ diye ağıt yakması normal mi? Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilmez" dedi. Feyzioğlu "Derin devletin adamı suçlamalarına ne diyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi: Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım.

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz düzenlemenin diyalog ve müzakere yoluyla yapılmasını istedi. Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak "Herkes yürüyormuş gibi bir algı üretiliyor. Bu yanlış. Bizimle beraber 40 baro da yürümedi. Bir gün öncesinde birkaç baro kendi kendine yürüme kararı aldı. Yürüme eyleminden daha ziyade ikna, görüşme ve müzakerelerin daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.