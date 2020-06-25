Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte görevdeki ikinci yılını geride bıraktı. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından alınan tedbirler gereği yurt içi ve yurt dışı programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte bulunduğu İstanbul'dan video-konferans yoluyla toplantılar gerçekleştirdi ve açılış törenlerine iştirak etti. Yurt dışı temaslara ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde Rusya'ya üç, ABD ve Azerbaycan'a iki defa olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya resmî ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, zirve boyunca 10 ikili görüşme yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 21-25 Eylül 2019'da Amerika Birleşik Devletlerine ziyarette bulunan Erdoğan, burada çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirirken ülkedeki bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini de kabul etti.

Erdoğan, 8 Ocak'ta da TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i konuk etti.



YENİ SİSTEMLE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle büyük bir dönüşüm yaşandı. Suriye sınırında kurulmak istenen terör koridoru dağıtıldı. Yıllardır kanayan yara olan imar barışı sağlandı. İstanbul Havalimanı açıldı. TürkAkım projesi resmen faaliyete geçti. Çok sayıda şehir hastanesi hizmeti girdi. Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Türkiye'nin otomobili TOGG tanıtıldı. Pandemi sürecinde acil eylem planları hayata geçirildi. Özel sektör desteklendi. Vatandaşa 20 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.



16 ili ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yurt içi ziyaretlerine de ağırlık vererek, 16 ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerine Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılmak üzere 4 Ağustos'ta Bursa ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e iki defa olmak üzere Artvin, Rize, Trabzon, Muş, Bitlis, Konya, Sivas, Eskişehir, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Edirne, Kocaeli ve Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan'ın yurt içi ziyaretlerinin bazılarında Türkiye için önemli projelerin açılışları ve tanıtımları da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'da ziyaret ettiği Edirne'de İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.



Trump'la 15 telefon görüşmesi

Görev süresinin ikinci yılında yüz yüze görüşmelerinin yanı sıra telefon diplomasisine de ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir sene zarfında devlet, hükûmet ve bazı kurum başkanlarıyla toplam 217 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Merkel ile 18 telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 17, ABD Başkanı Trump ile 15, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 10, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile sekiz defa görüştü.