Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.
Esenyurt'taki sel faciası ile ilgili soruşturma başlatıldı
25.06.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,sel,soruşturma,
713588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713588.aspx
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