Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mirgün Cabas'ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın tamamı son seçimlerde CHP'ye oy verdiler demek gerçekçi değil. Ama oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Bir siyasi parti, bütün vatandaşların oyuna taliptir. Bu süreçte CHP'li adayların desteklenmesi bizi mutlu eder."