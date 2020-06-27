Mirgün Cabas'ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın tamamı son seçimlerde CHP'ye oy verdiler demek gerçekçi değil. Ama oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Bir siyasi parti, bütün vatandaşların oyuna taliptir. Bu süreçte CHP'li adayların desteklenmesi bizi mutlu eder."
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş çıkışı
27.06.2020 - 05:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin hangi yelpazesinde yer alırsa alınsın Selahattin Demirtaş'ın mahkûmiyetine karşı çıkılması gerektiğini öne sürdü.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,demirtaş,
713912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713912.aspx
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