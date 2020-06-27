İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin'de 1 terörist sağ olarak yakalandı
27.06.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : Mardin,terörist,İçişleri Bakanlığı,
713926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713926.aspx
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