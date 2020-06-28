Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karantina kararlarını hayata geçirdi. Kurulun aldığı kararda, Eyyübiye ilçesinde 11 yer, Haliliye ilçesinde 12 yer, Karaköprü ilçesinde 16 yer, Akçakale ilçesinde 2 yer, Ceylanpınar ilçesinde 7 yer, Harran ilçesinde 2 yer, Siverek ilçesinde 2 yer, Halfeti ilçesinde 1 yer, Suruç ilçesinde 1 yer, Viranşehir ilçesinde 1 yer korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. 34 yerdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.