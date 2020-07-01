Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, sağlık personelinin yetersiz olduğu bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye'nin, en kısa zamanda gerekli yardımları bölgeye ulaştıracağını belirtti. Tutin Sağlık Ocağı Acil Servisi Şefi Mirzeta Dizdareviç ise, şehirde bazı ailelerin tamamının hayatını kaybettiği vakalar yaşandığını açıkladı. Dizdareviç, “Her gün insanlar ölüyor. Transferleri sırasında ve gittikleri Novi Pazar’da da ölüyorlar. Bugün Hoca, dua sırasında ölen 4 kişinin adını okuyup ne zaman defnedileceklerini duyurdu. Birkaç gün önce de 8 cenaze vardı. Tutin’de çoğunlukla yaşlı insanlar kaldı, hasta ve zor durumdalar” dedi.