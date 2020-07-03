Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklifte öne çıkan maddeler şunlar:

¥ Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi arttırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

¥ Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasında yedek astsubaylık da ilave edilecek.

¥ Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar, yönetmelikle düzenlenecek.

¥ Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak tedbirler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

¥ TSK’de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

¥ Sözleşmeli erbaş ve erlere, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu, görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.

¥ Askerî öğrenci harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak.

¥ Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

¥ Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

¥ Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Millî Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilecek.