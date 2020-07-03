Teklifte öne çıkan maddeler şunlar:
¥ Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi arttırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.
¥ Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasında yedek astsubaylık da ilave edilecek.
¥ Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar, yönetmelikle düzenlenecek.
¥ Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak tedbirler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.
¥ TSK’de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.
¥ Sözleşmeli erbaş ve erlere, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu, görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.
¥ Askerî öğrenci harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak.
¥ Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.
¥ Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.
¥ Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Millî Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilecek.
Subaylığa geçen astsubaya 60 yaş izni
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, TSK’de yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekât etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Teklifte öne çıkan maddeler şunlar:
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