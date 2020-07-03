Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 haziran ayında kırsal alanda 4’ü büyük, 20’si orta çaplı olmak üzere toplam 11.289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda içişleri bakanlığı terör aranlar listesinde; turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3, teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemdeki Covid19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı-gösteri, yürüyüşlerinin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.