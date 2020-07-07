Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SARB-83’ün testlerde çok başarılı olduğunu belirteren TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş “Yaklaşık 1,5 metrelik, 35 megapascal güçlendirilmiş duvarı SARB-83 mühimmatı ön delicisiyle deldi. SARB-83 yaklaşık saatte 300 kilometre hızla ilerledi, duvarı deldikten sonra ana delicimizin hızı yaklaşık saatte 280 kilometreydi. Yani duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10’dan bile az oldu. SARB-83 şu anda envanterde olmayan, dünyada da benzeri çok az olan bir mühimmat. Pek yakında da seri üretimi yapılabilir.” dedi.