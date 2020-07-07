Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) ardından göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihî eserlerin, yeni yerine taşınma işlemleri tamamlandı. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaç Çağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1.453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç “Dünyada örnek gösterilebilecek hassasiyetle, tarihî eserler yeni Hasankeyf'e götürüldü. Ziyaretçileri teknelerle taşıyacağız. Üç limanımız tamamlandı. Tekneleri 1 Eylül itibarıyla işletmeye alıyoruz. Ziyaretçilerimiz jet ski, hız tekneleri gibi çeşitli su sporları yapabilecek. Turistlere uygulama oteli ile konaklama imkânı sunacağız. Burada bir gençlik kampı planlamamız da var. Yamaç paraşütünü de faaliyete alacağız. Hasankeyf'in su altında kalmayan güzelliklerinden ağlayan mağarası, şelalesi, Şahap Vadisi, Saha Vadisi ve Atlıhan'ın turistlerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Bölgenin yıllık 40-50 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz. Çevre düzenlemesi bittiğinde eski ile yeninin birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan bir Hasankeyf'i görmüş olacağız" dedi. BATMAN