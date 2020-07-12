Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarı yaparak, “Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım” paylaşımında bulundu.
Bakan Koca’dan sosyal mesafe uyarısı
12.07.2020 - 22:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,sosyal mesafe,uyarı,
717576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717576.aspx
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